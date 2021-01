23.00 – Il Primo Ministro italiano Giuseppe Conte ha ceduto, come aveva annunciato in Parlamento durante le sedute relative alla crisi di Governo, la delega ai servizi segreti. Quest’ultima è stata affidata all’ambasciatore Pietro Benassi, attuale consigliere diplomatico del premier, nominato adesso sottosegretario. La notizia è trapelata da poco dall’Ultimo Consiglio dei Ministri, ancora in corso.

