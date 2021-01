Genova. Litiga con la fidanzata e cade dalla finestra per scappare

Centro Storico, ore 23.20

I poliziotti dell’U.P.G. hanno denunciato una cittadina lituana di 42 anni per il reato di violenza privata. Sono intervenuti ieri sera in un vicolo del centro storico dove era stato segnalato un uomo precipitato da una finestra. Lo hanno trovato molto sofferente a seguito della caduta ma cosciente. Lamentava un grande dolore ad un ginocchio, aveva un vistoso bernoccolo sul sopracciglio e una ferita al capo da cui usciva sangue. Nell’attesa dell’ambulanza l’uomo, un italiano di 49anni, ha riferito agli operatori che, dopo l`ennesimo litigio con la sua fidanzata, sentendosi esasperato dalla situazione, ha deciso di uscire dall’abitazione. La donna però per impedirglielo si è impossessata delle sue chiavi e del telefono con il quale stava cercando di chiedere aiuto. L’uomo, allora, per sottrarsi all’aggressività della compagna che lo stava graffiando al collo, ha deciso di scendere in strada calandosi dalla finestra, ma durante tale tentativo è inciampato nei fili per stendere il bucato ed è caduto rovinosamente a terra da un’altezza di circa 4 metri. I militi del 118 lo hanno portato all’ospedale in codice giallo, dove il 49enne ha sporto denuncia-querela.