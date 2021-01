Giappone. Approvazione vaccino Pfizer prevista per il 15 Febbraio

(DIRE) Tokyo, 21 Gen. – Il Giappone ha concordato con il colosso farmaceutico statunitense Pfizer una fornitura aggiuntiva di dosi di vaccino contro il coronavirus per 12 milioni di persone, in vista della formale approvazione del vaccino stesso da parte del comitato di esperti nominato dal ministero della Salute il prossimo 15 febbraio. Il vaccino della Pfizer e del suo partner tedesco BioNTech e’ l’unico al momento ad essere stato sottoposto a domanda di autorizzazione per il mercato giapponese, al termine degli studi clinici su circa 43.000 persone effettuati all’estero, affiancati da uno studio indipendente condotto in Giappone su un campione di 160 persone, che ne hanno dimostrato una efficacia del 95%. Secondo gli ultimi accordi, il Giappone si e’ finora assicurato dosi sufficienti dalla Pfzier per un totale di 72 milioni di persone, oltre la meta’ della sua popolazione di 126 milioni, in aggiunta alle 120 milioni di dosi gia’ acquistate lo scorso anno, a cui vanno aggiunte le dosi per 60 milioni di persone acquistate da AstraZeneca Plc e quelle per 25 milioni di persone da Moderna Inc. “Potremo finalmente iniziare le vaccinazioni ora che e’ stato definitivamente concordato un contratto e che l’approvazione e’ in dirittura d’arrivo”, ha commentato il ministro della salute Norihisa Tamura in conferenza stampa. I dati dell’ultimo bollettino ufficiale intanto segnano oltre 5.500 nuovi casi di contagi e il record di 1.014 pazienti con sintomi gravi. (Jief/Dire) 08:51 21-01-21