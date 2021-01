Giappone. Turismo, crollo -87% in 2020, più grande calo mai registrato

Per viaggiatori giapponesi calo del -84%

(DIRE) Tokyo, 21 Gen. – Secondo il report pubblicato dall’Agenzia del turismo giapponese (JNTO), il numero complessivo di visitatori stranieri in Giappone nel 2020 e’ crollato dell’87,1% rispetto all’anno precedente, il calo piu’ grande dal 1964, quando sono stati resi disponibili dati comparabili. La pandemia, e le misure di blocco decise delle autorita’ per contenere la diffusione del virus, ha pregiudicato irreparabilmente il trend crescente del turismo in entrata nel Paese e di tutta la filiera economica ad esso collegata, portando un colpo devastante all’ambizione del governo di toccare quota 40 milioni di visitatori stranieri nel 2020, anno nel quale erano originariamente previste le Olimpiadi di Tokyo. Anche il numero di viaggiatori giapponesi all’estero e’ sceso a circa 3,17 milioni, con un calo dell’84,2%. Al momento, nonostante la pandemia, l’obiettivo del governo di raggiungere quota 60 milioni di turisti in entrata entro il 2030 resta confermato. (Jief/Dire) 09:02 21-01-21