‘Ndrangheta. Gratteri: con queste regole non possiamo sconfiggere le mafie

Il Procuratore di Catanzaro a ‘TV2000’: non avrà fine

(DIRE) Roma, 21 Gennaio – “La ‘Ndrangheta avrà una fine? No, allo stato attuale non posso parlare di fine”. Lo ha detto il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, commentando l’esito dell’inchiesta ‘Basso profilo’. “Con le regole del gioco che abbiamo oggi – ha aggiunto Gratteri a Tv2000 – e con i sistemi processuali e penali detentivi che ci sono in Italia, e non in Europa e nel resto del mondo, noi possiamo dare duri colpi e ridimensionare il potere delle mafie ma non sconfiggerle”. (Pol/ Dire) 22:21 21-01-21