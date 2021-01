Firenze, tratto in salvo cavallo caduto in una fossa

I Vigili del Fuoco del Comando e del distaccamento di Figline e di Fi-Ovest, sono intervenuti nel pomeriggio del 21 Gennaio a Reggello, località Cancelli, per soccorrere un cavallo caduto all’interno di una fossa che non riusciva alzarsi. Dopo aver rimosso della terra, l’animale è stato sollevato tramite l’utilizzo dell’autogru e posizionato in luogo sicuro. Il medico veterinario lo ha assistito durante tutte le operazioni e ne ha constatato le buone condizioni.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=69840