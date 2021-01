Hashish nascosta nel barbecue: a Sesto Fiorentino Polizia sequestra quasi 2 kg e mezzo di droga

In manette un napoletano di 60 anni

Ieri mattina, a Sesto Fiorentino, blitz della Polizia di Stato in un appartamento nella centralissima via Savonarola. Durante un controllo gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di zona hanno sequestrato quasi 2 chili e mezzo di hashish. In manette per illecita detenzione di sostanze stupefacenti è finito un 60enne di origini campane. L’uomo aveva nascosto alcuni grammi di hashish nel contatore dell’energia elettrica e ben 24 panetti di droga all’interno del barbecue.