Nigeria. Covid, pronti fondi per costruire impianti d’ossigeno

Contagi aumentano, Presidente Buhari stanzia oltre 13 mln euro

(DIRE) Roma, 22 Gen. – Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha approvato lo stanziamento di circa 6,5 miliardi di naira, poco meno di 13,5 milioni di euro, destinati a finanziare la costruzione di 38 nuovi impianti per la produzione di ossigeno per uso medico in tutto il Paese. A renderlo noto e’ il ministro delle Finanze del Paese, Zainab Ahmed, secondo il quale il provvedimento si e’ reso necessario a fronte dell’aumento dei casi di Covid-19 che si sta riscontrando in Nigeria. Non e’ stato comunicato dove ed entro quali tempi verranno costruiti gli impianti. Ahmed, al termine di una riunione del National Economic Council, ha inoltre riferito che sono stati previsti altri 255 milioni di naira, circa 530.000 euro, per la riparazione di alcune strutture per la produzione di ossigeno gia’ esistenti che si trovano in cinque ospedali. L’ossigeno e’ fondamentale per assistere i pazienti affetti da forme acute di Covid-19. A oggi non e’ chiaro quante siano le persone che ne hanno bisogno in Nigeria ne’ quante siano le persone ricoverate in terapia intensiva nel Paese. Stando ai dati del Nigeria centre for disease control (Ncdc), i casi di contagio confermati nel Paese sono 116.655, con aumento di 1964 unita’ nelle ultime 24 ore, il dato giornaliero peggiore dall’inizio della pandemia. I decessi, sempre stando all’Ncdc, sono invece 1485. (Est/ Dire) 11:33 22-01-21