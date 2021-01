Palermo. UNC: Blocco Tik Tok da Garante della Privacy atto doveroso

(DIRE) Roma, 22 Gen. – Il Garante per la protezione dei dati personali ‘ha disposto nei confronti di Tik Tok il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica, dopo il caso della bambina di 10 anni di Palermo. Un atto doveroso dopo quanto successo. Un fatto gravissimo per il quale è necessario accertare i fatti. Bene, quindi, il blocco cautelare del trattamento dei dati degli utenti per i quali non è certa l’età, in attesa delle dovute verifiche”. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Utile ricordare, anche in questo momento, che i social media non sono pericolosi in se’, se usati nel rispetto delle regole e, anche per chi ha più di 13 anni, se sotto il controllo dei genitori”, conclude Dona. (Com/Enu/ Dire) 21:41 22-01-21