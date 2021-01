Roma. Giannini (Lega): Giunta Raggi come il Titanic

(DIRE) Roma, 22 Gennaio – “Il siluramento del vicesindaco e dell’assessore allo sviluppo economico da parte di Virginia Raggi dimostrano il caos e la disperazione che si respirano in Campidoglio per il completo fallimento dei 5 Stelle. Se non fossimo di fronte a un disastro amministrativo che sta portando alla rovina la Capitale, ci sarebbe da ridere ricordando tutti gli avvicendamenti di assessori di questi anni. La Giunta Raggi affonda come il Titanic, uno spettacolo triste e penoso”. Lo dichiara Daniele Giannini, consigliere regionale del Lazio della Lega. (Com/Enu/ Dire) 22:54 22-01-21