Covid. Centinaio (Lega): Lombardia ora arancione grazie a Fontana

(DIRE) Roma, 23 Gen. – “Lombardia zona arancione grazie alle segnalazioni di Fontana che, se non avesse fatto ricorso al Tar Lazio, a quest’ora sarebbe classificata come zona rossa. Gli errori fatti nel calcolo che determina l’Rt dell’Iss sono stati sollevati proprio dalla Lombardia, fatto che ha portato l’Istituto a chiedere nuovi dati, questa la verita’ che ora il Governo vuole far passare come una rettifica da parte della Regione”. Lo afferma il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, che conclude: “Lo scaricabarile di Conte, Speranza, Misiani e compagnia cantante non interessa ai cittadini lombardi, che stanno pagando da un anno una lunga propaganda contro Regione Lombardia fatta nel momento piu’ sbagliato, quando l’economia e’ in ginocchio e le imprese chiedono di lavorare”. (Com/Tar/ Dire) 17:42 23-01-21