Recovery. Ronzulli (FI): Da Governo manca progetto credibile

“Copi il nostro che è pronto da tempo”

(DIRE) Roma, 23 Gen. – “E’ ovvio che nessuno regala risorse per più di 200 miliardi di euro, neanche l’Europa che non fa certo beneficienza o trasferisce soldi per vederli buttare dalla finestra come accaduto finora. Abbiamo creato un debito che i nostri figli dovranno pagare per i prossimi 20-30 anni sprecando risorse in mille rivoli. Anche questa seconda versione del Recovery Plan predisposta dal Governo purtroppo manca di visione e di coraggio ed è stata bocciata dall’Europa. Il 30 Aprile è dietro l’angolo e ancora manca un programma serio e credibile. Forza Italia, invece, ha già pronto un suo progetto concreto in cui ci sono tutte le direttrici che chiede l’Europa: la riforma della giustizia, quella del fisco, quella della pubblica amministrazione, misure per rilanciare l’occupazione, proposte per il sud, per la digitalizzazione e per l’ambiente. Se il Governo non è in grado di trovare soluzioni, almeno copi quello che noi abbiamo già fatto e che sembra andare bene all’UE”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, al Tg4. (Com/Pol/ Dire) 20:24 23-01-21