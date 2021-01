Elezioni metropolitane, affluenza alle ore 13:00. Sono in corso le elezioni di secondo livello per l’elezione del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Sono chiamati alle urne gli amministratori dei 97 Comuni che compongono la Città Metropolitana. Alle ore 13:00 l’affluenza è stata del 42% nel seggio allestito a Reggio Calabria, del 47% in quello a Palmi e del 52% nel seggio di Locri.