Mozambico: ingenti danni e circa 4 decessi al passaggio di Eloise

18:18 – Il passaggio del ciclone Eloise, che ha portato raffiche di vento fino a 160 chilometri orari, avvenuto vicino alla città portuale di Beira, ha prodotto allagamenti in diversi parti del Mozambico, procurando anche quattro decessi, afferma ANSA. L’Istituto Nazionale di Meteorologia (INAM) del Mozambico ha registrato a Beira 250 millimetri di pioggia in sole 24 ore. Sono ancora in corso le valutazioni dei danni avvenuto nelle zone del Mozambico interessate da parte dei funzionari locali e delle agenzie umanitarie, per poter determinare l’entità del danno, al fine di intervenire negli aiuti alle persone interessate. Nel frattempo si sta cercando di ripristinare le reti elettriche e le comunicazioni, le quali sono state interrotte in alcune aree del Mozambico. (cit. ANSA)

SM