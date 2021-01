Domani Conte al Quirinale per rassegnare le dimissioni

Domani mattina alle ore 09.00 si terrà il Consiglio dei Ministri nel corso del quale, il Premier del Governo Giallo-Rosso, comunicherà di andare ancora una volta al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. E’ quanto si apprende da una nota di Palazzo Chigi. Spetterà quindi al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, la decisione se riaffidare a Conte la nascita di un nuovo Governo, oppure mandare il Paese alle elezioni, come si augura il Centrodestra, mai così unito e deciso come in questi giorni. Salvini, Meloni e Berlusconi chiedono lezioni il prima possibile per dare al paese un governo stabile, duraturo che possa affrontare le delicata fase del Recovery Fund. Quest’ultimo obiettivo è, al momento, in una fase di mera progettazione, circostanza che attarda l’Italia rispetto agli altri stati dell’Unione Europea. Da annoverare come il Partito Democratico, pur di non andare alle elezioni abbia “riaperto” a Matteo Renzi che pochi giorni fa aveva definito inaffidabile, gli uomini di Italia Viva, seppur pochi, potrebbero essere decisivi nella costruzione di un nuovo Governo.

