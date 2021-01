Fisco: Caf Confesercenti attiva il servizio Superbonus 110%, per ottenere visto conformità e trasmettere comunicazione cessione credito o sconto in fattura

“Parte oggi il nuovo servizio Superbonus 110% del Caf Confesercenti che consentirà di apporre il visto di conformità sulla documentazione necessaria per beneficiare dell’agevolazione fiscale, attestando la sussistenza dei presupposti che ne danno diritto. Il servizio prevede anche la trasmissione telematica della comunicazione dell’opzione esercitata all’Agenzia delle Entrate (cessione del credito o sconto in fattura)”. A darne notizia il Caf Confesercenti stesso che aggiunge: “attraverso le nostre sedi territoriali in tutta Italia, forniremo assistenza ai cittadini, consentendo loro o di fruire direttamente della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori in fattura o di cedere il credito corrispondente alla detrazione, spettante per specifici interventi di efficientamento energetico, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici”. “In questo momento di particolare difficoltà che molte persone stanno vivendo a causa della pandemia – commenta Vincenzo Miceli, Amministratore delegato del Caf Confesercenti – siamo lieti di poter offrire questo nuovo servizio che permetterà di ottenere il visto, necessario per l’avvio della pratica del Superbonus 110%, in maniera veloce e qualificata”. “Ricordiamo – conclude Miceli – che le nostre sedi sono presenti in tutta Italia e che sono operative in piena sicurezza. Abbiamo cercato di essere vicini ai contribuenti per consulenze e chiarimenti in tutto questo periodo e continueremo a farlo, implementando la nostra offerta a vantaggio di tutti coloro che necessitano di assistenza fiscale”.

Comunicato Stampa – Confesercenti