Governo. Meloni: Via maestra da seguire rimangono elezioni

(DIRE) Roma, 25 Gen. – “Nicola Zingaretti dice che il Pd e’ impegnato per garantire all’Italia un governo ‘autorevole’. Il segretario del Pd ammette candidamente che l’Esecutivo Conte non lo e’. FdI lo sostiene fin dall’inizio: questo Governo non e’ all’altezza, non ha visione e non e’ capace di risolvere i problemi concreti degli italiani. La via maestra da seguire per dare alla Nazione un governo forte, coeso e autorevole rimangono le elezioni”. Lo dice Giorgia Meloni, leader Fdi. (Com/Vid/ Dire) 16:58 25-01-21