Migranti. In 373 sulla Ocean Viking, sbarcheranno ad Augusta

Sapendo di avere a bordo numerosi neonati e bambini piccoli, che hanno sofferto particolarmente il mal di mare, abbiamo temuto un altro lungo stallo, come gia’ sperimentato in passato – continua -. Siamo sollevati per le 373 persone a bordo della nostra nave, ma insistiamo ancora una volta sul fatto che il ritorno a un coordinamento dei soccorsi efficace, prevedibile e a guida statale sia imprescindibile nel Mediterraneo centrale. Molte vite dipendono da questo. E se la societa’ civile sta riempiendo questo vuoto di soccorso, gli Stati membri dell’Ue devono trovare una soluzione sostenibile per un meccanismo di sbarco rapido e prevedibile, sostenendo gli stati costieri europei come Italia e Malta e lavorando per rispettare il diritto marittimo internazionale sulle nostre coste comuni a Sud”, conclude Albera. Le 374 persone a bordo arrivano da quattro gommoni soccorsi in tre diverse operazioni nella regione di ricerca e soccorso libica giovedi’ 21 e venerdi’ 22 gennaio. Tre delle barche sono state segnalate alle autorita’ marittime e alla Ocean Viking dal network civile Alarm Phone e avvistati con il supporto di mezzi aerei civili come Moonbird (Sea Watch) e Colibri II (Pilotes Volontaires), una invece e’ stata avvistata dai soccorritori di Sos Mediterranee con un binocolo dalla plancia della nave. Negli ultimi giorni, la Ocean Viking ha chiesto per due volte supporto ai Centri di coordinamento italiano e maltese prima di ricevere l’assegnazione di un porto di sbarco ad Augusta.

(Com/Sac/Dire) 10:22 25-01-21