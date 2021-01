Il 25 Gennaio alle 7.35, la sala operativa del Comando ha inviato la squadra VVF di via Genova, il nucleo sommozzatori ed il nucleo fluviale sugli argini del fiume Tevere all’altezza di Ponte Umberto I, per la messa in sicurezza di alcune piattaforme galleggianti che, a causa della piena del fiume dovuta dalle forti piogge, rischiavano di disancorarsi .

