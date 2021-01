Arezzo. Arrestato sulla A1 incensurato che deteneva sostanza stupefacente e 31.700 euro

La Polizia di Stato, nel tardo pomeriggio di ieri, in Autostrada del sole, nei pressi dell’area di servizio di Lucignano, in carreggiata nord, ha intercettato ed arrestato un trafficante di droga romano, trovato in possesso di oltre 40 gr di hashish, detenuto ai fini di spaccio, e di 31.700 euro in contanti provento della sua attività illecita. Erano circa le 17.30 quando una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle ha proceduto nel controllo di una autovettura Opel Adam con due persone a bordo che viaggiavano verso il nord. Agli agenti non è per niente piaciuto l’atteggiamento elusivo e nervoso che uno di loro, il passeggero, stava mostrando durante il controllo e pertanto hanno ritenuto necessario effettuare una perquisizione estesa anche all’autovettura e d ai bagagli. Proprio dentro alla valigia di esclusiva proprietà del passeggero veniva rinvenuta la sostanza stupefacente e l’ingente somma di denaro in contanti. Visto che il soggetto risultava residente in Roma e domiciliato in Milano, venivano delegate ai poliziotti delle due città delle perquisizioni domiciliari nel corso delle venivano rinvenuti e sequestrati circa ulteriori 95 grammi della medesima sostanza stupefacente oltre a tutto l’occorrente per il suo confezionamento in dosi: dal bilancino, alle bustine trasparenti monodose. Il romano, un 26enne romano disoccupato, veniva quindi arrestato e condotto in carcere a disposizione dell’A.G.. Lo stupefacente ed il materiale utile per lo spaccio venivano sequestrati per la successiva confisca e l’ingente somma di denaro depositata in un apposito conto giudiziario per poi essere incamerata dallo Stato al termine dell’iter procedimentale.

