Castrovillari, in arrivo dosi vaccino Moderna

Al presidio ospedaliero di Castrovillari, gestito dall’Asp di Cosenza, sono in arrivo 700 dosi di vaccino anticovid-19, dell’azienda farmaceutica Moderna. A quanto si apprende, saranno utilizzate per vaccinare gli anziani ultraottantenni. La scelta di questo tipo di vaccino sarebbe stata dettata dalle sue caratteristiche, viene somministrato in un’unica dose senza la necessità del richiamo. Nel frattempo per oggi è prevista la consegna di quattro vassoi di vaccino Pfizer-BioNTech alla farmacia del presidio ospedaliero dell’Annunziata di Cosenza che verranno utilizzati, a quanto si apprende, per gli ospiti e gli operatori delle strutture per anziani, oltre alla somministrazione della seconda dose a coloro i quali hanno ricevuto la prima. (Ansa.it)