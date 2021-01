Colle. Governo Conte resta in carica per l’ordinario, domani pomeriggio le prime consultazioni

Roma – E’ stato ricevuto questa mattina al Quirinale, Giuseppe Conte, Primo Ministro dimissionario del Governo Giallo-Rosso. Mattarella si è riservato di decidere ed ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Le consultazioni per un eventuale nuovo Governo avranno inizio domani pomeriggio, Mercoledì 27 Gennaio 2021. Il calendario completo delle consultazioni con le varie forze politiche del Paese sarà reso noto attraverso l’Ufficio Stampa della Presidenza. Qualora la fase consultiva del Colle non portasse a soluzioni soddisfacenti la strada maestra sarebbe ridare la parola agli elettori, come da più parti ormai si auspica.

