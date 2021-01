Crisi Governo, il Centrodestra si riunisce

15.40 – Vertice del Centrodestra per fare il punto dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il leader della Lega Salvini dice no “a perdite di tempo e a governi pasticciati figli di parlamentari in vendita” (cit. TV/Rai). Presenti esponenti dell’UdC, Giorgia Meloni, leader di Frateli d’Italia. Silvio Berlusconi, Presidente di Forza Italia, partecipa a distanza via Zoom. Antonio Tajani “rilancia” un’apertura politica ad un ipotetico il Governo di Unità Nazionale, specificando però che Forza Italia non uscirà dal Centrodestra. (Foto Archivio)