Giustizia. Modena (FI): Libro Palamara mette a nudo il sistema

(DIRE) Roma, 26 Gen. – “‘Il Sistema: il Potere della magistratura che non può essere scalfito, tutti coloro che ci hanno provato sono stati abbattuti a colpi di Sentenze o di indiscrezioni fatte uscire ad arte’. Così Palamara nel libro intervista di Alessandro Sallusti. Hanno sempre perso le istituzioni, sconfitte a colpi di avvisi di garanzia. Dagli anni Novanta la tensione tra politica e magistratura è stata sempre altissima”. Lo afferma la senatrice Fiammetta Modena, di Forza Italia, membro della commissione Giustizia di Palazzo Madama. “Oggi- aggiunge Modena- dopo trent’anni, i peggiori sospetti, anzi incubi, diventano una plastica realtà. Il libro conferma che c’ è stata una campagna processuale e mediatica per la sistematica distruzione dell’immagine del presidente Berlusconi e di Forza Italia, unico ostacolo alla conservazione del potere assoluto della Magistratura”. “Il tempo è galantuomo- conclude Fiammetta Modena- ma oggi per rispetto di chi fa politica, per rispetto dei magistrati laboriosi, questa pagina va risolta è chiusa”. (Com/Pol/ Dire) 21:58 26-01-21