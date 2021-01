Maltempo. Calabria, interventi in corso per esondazione del Crati

Sgomberate alcune famiglie a Corigliano-Rossano

(DIRE) Reggio Calabria, 26 Gen. – Alcune famiglie a Corgliano-Rossano, in provincia di Cosenza, sono sgomberate precauzionalmente dalla Protezione civile intervenuta in piu’ localita’ per via del maltempo che sta interessando il versante dell’alto Ionio calabrese. Interventi sono stati effettuati anche a Rota Greca per rimuovere detriti di una frana cadute a ridosso di alcune abitazioni e lungo tutto il percorso del fiume Crati esondato in piu’ punti. “Nello specifico, per quanto riguarda l’esondazione del fiume Crati – riferisce il capo della Protezione civile regionale Fortunato Varone – l’Unita’ operativa di Cosenza, gia’ dalla scorsa notte, e’ intervenuta nel Comune di Corigliano-Rossano, in localita’ Ministalla, dove sono state sgomberate alcune famiglie”. “In localita’ Foggia, invece – ha aggiunto – sono stati eseguiti, attivando anche l’associazione di volontariato Misericordia Trebisacce, i lavori di ripristino dell’argine del Crati con una torre faro necessaria per illuminare la zona”. “Vicino alle popolazioni colpite e a tutti coloro che sono stati costretti ad abbandonare le proprie case” si e’ detto il presidente della Regione Nino Spirli’ che ha aggiunto: “mi auguro che tutte le zone colpite possano essere messe in sicurezza al piu’ presto. Sento di ringraziare gli uomini della Protezione civile regionale per il prezioso lavoro che fanno, sempre animati da un forte senso di umanita’ che li spinge ad affrontare grandi rischi pur di salvare non solo vite umane, ma anche le cose che appartengono ai calabresi”. (Com/Mav/Dire) 19:10 26-01-21