(DIRE) Roma, 27 Gen. – I nuovi contagi per Covid nelle ultime 24 ore sono stati 15.204 per 293.770 tamponi, 467 i decessi. I nuovi casi ieri erano stati 10.593, per 257.034 tamponi e 541 i decessi. In salita il tasso di positivita’ che si attesta al 5,1% dal 4,1% di ieri. Ancora giu’ le terapie intensive in Italia per Covid. Sono 2.352, 20 in meno rispetto a ieri. Scendono ancora anche i ricoveri ordinari, 21.161, 194 in meno nelle ultime 24 ore. (Uct/ Dire) 17:39 27-01-21