Roma. Boccea-Primavalle. “Il fumo di King”. 29 kg di hashish e 6 etti di cocaina: pusher 42enne arrestato

Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 42 anni, B.M. le sue iniziali, per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, dopo aver rinvenuto presso il suo appartamento un grosso quantitativo di droga. L’uomo, che risiedeva in un’abitazione tra le zone di Boccea e Primavalle, era già da qualche giorno sotto la lente di ingrandimento dagli investigatori del II Distretto Salario-Parioli, diretto da Angela Cannavale, come probabile soggetto che riforniva gli assuntori di stupefacenti del quadrante centro-nord della Capitale.

Ieri sera i poliziotti si erano appostati nei pressi della sua casa nell’attesa che uscisse e, quando lo hanno visto scendere con il cane, lo hanno bloccato. Nell’abitazione, dove l’uomo risiedeva da solo, hanno ritrovato la droga che avevano sospettato detenesse, esattamente 29 kg di hashish e 6 etti di cocaina, il tutto accuratamente nascosto dentro una grossa valigia. Parte dei singoli panetti di “fumo” erano marchiati con la scritta King. Insieme allo stupefacente gli agenti hanno sequestrato tre bilance di precisione, altra sostanza da “taglio” e materiale per il confezionamento e la vendita al minuto. Al termine degli accertamenti B.M è stato arrestato e posto a disposizione della Magistratura.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Roma/articolo/1998601148e1e249d948771729