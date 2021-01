Dalle 10 di questa mattina il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando è impegnato a Pesariis nel Comune di Prato Carnico (Ud) per la rimozione della neve dal tetto di una struttura alberghiera gestita dalla Caritas. L’operazione, svolta con l’impiego dell’autoscala, è stata necessaria per evitare che il peso della neve accumulata facesse collassare la copertura del fabbricato. (can)

