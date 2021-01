Consultazioni. Da Renzi No a incarico ora a Conte, Sì a mandato esplorativo

(DIRE) Roma, 28 Gennaio – E’ stato il premier Giuseppe Conte a chiamare Matteo Renzi. Renzi, a quanto si apprende da fonti di Italia viva, gli ha spiegato di non avere problemi personali ma enormi questioni politiche con lui. E come detto a Mattarella “noi non siamo ancora disponibili all’ incarico a Conte. Prima di tutto c’è da chiarire politicamente se c’è la maggioranza. Nel caso non ci sia a noi va bene un governo del Presidente”. In sostanza se c’è maggioranza, PD e Cinquestelle devono chiedere l’impegno di Italia Viva. E allora si discute sui contenuti. No ad un incarico a Conte ora, sìa un mandato esplorativo. (Rai/ Dire) 19:30 28-01-21