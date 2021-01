Palù (AIFA): “verranno altre pandemie”

Una dichiarazione, quella del professor Giorgio Palù, dell’Agenzia italiana del farmaco, che desta qualche preoccupazione ma soprattutto deve servire affinché si comprenda quanto importanti sino gli investimenti per la ricerca in questo settore. Alla presentazione del Consorzio italiano formatosi con lo scopo di studiare la genetica del virus, per seguirne l’evoluzione, la varianti e la risposta immunitaria ai vaccini, Palù ha anche ribadito: “Questa è solo una delle prime pandemie che vedremo perchè dal mondo animale ne arriveranno altre” e poi ha continuato in relazione alle terapie: “Gli anticorpi monoclonali sono un’arma potentissima. Lo studio è in fase 3 e i primi test dicono che hanno un’efficacia dell’80% nel prevenire ospedalizzazione e casi di morte”. (Cit TLV\RAI)

