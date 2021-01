Reggio Calabria. Ancora una zona in totale abbandono, tonnellate di rifiuti di ogni genere lasciati a bordo strada

Ancora una zona della città di Reggio Calabria dalla quale ci arrivano lamentele e segnalazioni per la presenza diffusa di rifiuti a cielo aperto. Così come si evince dalla fotografia scattata appena questo primo pomeriggio, la zona di via Scilla e quella limitrofa a Piazza Milano, site sopra il trafficato Viale Calabria, sono “ricoperte” di sacchetti di spazzatura e di rifiuti di ogni genere. Una situazione di degrado e squallore che i reggini non meritano. Un pericolo alla salute pubblica ed un danno ambientale di non poco conto per il quale qualcuno prima o poi dovrà avviare un’ inchiesta. Al momento non si può far altro che segnalare e ri-segnalare e a denunciare le inefficienze del sistema di raccolta ed i trasgressori che continuano ad insozzare la zona. Una quantità tale di spazzatura e rifiuti non è evidentemente opera dei soli residenti. L’area verde è impraticabile tra olezzo, topi ed insetti di ogni genere.

FR