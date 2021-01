Joe Biden, Presidente Statunitense appena insediatosi, chiede un’inchiesta internazionale sul covid-19. In pratica continua sulla stessa strada del suo predecessore, Donald Trump, per quel che riguarda la nascita del virus, le cause della stessa e la sua diffusione. Un’ inchiesta trasparente nei modi ed internazionale così dice il portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. “E’ imperativo andare a fondo sulle cause dell’apparizione della pandemia in Cina”.

