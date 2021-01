Covid. Fontana: Lombardia da zona gialla, Speranza ne tenga conto

Governo consideri errore della settimana scorsa. Ristori insufficienti

(DIRE) Milano, 29 Gen. – “Da tre settimane la Lombardia ha i dati da zona gialla, con tassi di incidenza tra tamponi e positivi fortemente al di sotto della soglia d’allarme dei 250 casi su 100 mila abitanti”. A ribadirlo e’ il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, sul suo profilo Facebook. Oggi c’e’ il monitoraggio settimanale della Cabina di regia del ministero della Salute, il Pirellone spera di poter accedere alla zona gialla. Ma, in teoria, l’ordinanza correttiva, firmata il 22 Gennaio dal ministro Roberto Speranza, avrebbe una durata di 14 giorni. Questo significherebbe un’altra settimana in zona arancione. Fontana non demorde. Si augura “che dopo la settimana ingiustamente passata in zona rossa, oggi il ministero possa prendere una decisione che tenga conto della reale situazione epidemiologica della Regione”. Considerando, soprattutto, che “i ristori per i commercianti e per le categorie, colpite da chiusure da parte del Governo, non arrivano e sono insufficienti”. (Iaz/ Dire) 11:14 29-01-21