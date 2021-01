Governo. Alle 13 Consiglio dei Ministri, l’ordine del giorno

(DIRE) Roma, 29 Gen. – Il Consiglio dei ministri convocato per le ore 13.00 a Palazzo Chigi, esaminera’ il seguente ordine del giorno: – DECRETO LEGISLATIVO: Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI – ECONOMIA E FINANZE); – DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI – SVILUPPO ECONOMICO); – DECRETO LEGISLATIVO: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli Stati membri dell’Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute in attuazione della delega contenuta nell’articolo12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI – SALUTE); – DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI – SVILUPPO ECONOMICO); – DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n.117 – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI – GIUSTIZIA); – DECRETO LEGISLATIVO: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI – SALUTE); – DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea <> – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI – GIUSTIZIA); – DECRETO LEGISLATIVO: Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento(UE) 2017/625 – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI – POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI); – DECRETO LEGISLATIVO: Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive, in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI – POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI); – DECRETO LEGISLATIVO: Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n,117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI – POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI); – DECRETO LEGISLATIVO: Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI – POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI); – DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI – SALUTE); – DECRETO LEGISLATIVO Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI – SALUTE); – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante attuazione dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019 n.105 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 – ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA – SVILUPPO ECONOMICO); – LEGGI REGIONALI Esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali; – PROVVEDIMENTI A NORMA DELL’ARTICOLO 143 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI Proposta di proroga dello scioglimento di un consiglio comunale; Proposta di affidamento della gestione di un Comune ad una commissione straordinaria; – VARIE ED EVENTUALI. 