Reggio Calabria. Avviso pubblico per l’utilizzo gratuito di compost ad uso agricolo

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha pubblicato un avviso pubblico rivolto a tutti i cittadini residenti sul territorio metropolitano, in particolare agli imprenditori del settore agricolo, interessati ad un utilizzo del compost prodotto dall’impianto di compostaggio per il trattamento della frazione organica situato in località Stagliati del Comune di Vazzano (VV). Il compost prodotto dall’impianto di Vazzano proviene dal processo denominato H.E.BIO.T. (High Efficiency Biological System), sistema di trattamento biologico ad alta efficienza ed elevata automazione, conforme ai requisiti analitici per l’uso in agricoltura, ai sensi del D.Lgs. 75/2010 e successive modificazioni. Insieme all’impresa Ecocall, che gestisce l’impianto di Vazzano, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ed i Comuni del comprensorio metropolitano hanno concordato, anche con la finalità di diffondere la cultura del recupero e dell’economia circolare, di rendere disponibile gratuitamente a tutti i soggetti del territorio interessati, a fronte del solo onere del ritiro e trasporto a cura del richiedente, il compost attualmente in giacenza. Tutti i residenti e/o imprenditori con sede sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, interessati ad un utilizzo del compost, a ritirare direttamente il materiale presso l’impianto di Vazzano (VV), nei giorni da lunedì a sabato, dalle ore 7 alle ore 18. L’Avviso rimane in vigore fino al 28 febbraio 2021 e comunque fino ad esaurimento delle scorte. Maggiori informazioni saranno reperibili sul sito web dell’Ente www.cittametropolitana.rc.it