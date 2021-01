UK, traffico aeroportuale: chiusa rotta internazionale con Emirati Arabi

12:03 – Dalla giornata di oggi, Venerdì 29 Gennaio 2021, la Gran Bretagna ha deciso chiudere la rotta aerea Dubai-Londra, vietando i voli da e per gli Emirati Arabi Uniti ai passeggeri, così come per il Burundi e il Ruanda. Tale decisione avviene a seguito delle preoccupazioni dovute alla diffusione della variante di Coronavirus più contagiosa e potenzialmente resistente ai vaccini, scoperta in Sud Africa. Tutti i passeggeri che hanno fatto scalo in tali Paesi verrà negato l’ingresso, tranne ai cittadini residenti britannici, irlandesi e di paesi terzi con diritto di soggiorno che devono auto-isolarsi per dieci giorni a casa. Dal canto loro, gli Emirati Arabi ed Etihad Airways hanno deciso di interrompere i voli verso il Regno Unito alle ore 13:00 di oggi, ovvero quando il decreto entrerà ufficialmente in vigore. Tali decisioni procureranno una serie di implicazioni a livello globale, tra cui l’esponenziale aumento dei prezzi dei voli intercontinentali, in quanto gli Emirati Arabi sono un punto di passaggio verso l’Australia o altri Paesi del Mondo. (cit. AL-JAZEERA)

SM