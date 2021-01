Corigliano-Rossano (Cs): Arresto a seguito di detenzione di arma clandestina

Nel pomeriggio del 28 u.s., personale dipendente del Commissariato di P.S. di Corigliano- Rossano traeva in arresto tale C. D. di anni 62, residente a Corigliano- Rossano in quanto sorpreso in flagranza di reato per “detenzione di arma clandestina”. Nel corso di un controllo operato presso l’abitazione dell’uomo, gli Agenti operanti scoprivano che il C.D. deteneva occultata in una borsa all’interno della camera da letto una pistola tipo revolver calibro 22 , perfettamente funzionante e ben oleata, ma priva di numero di matricola in quanto abraso . Si rappresenta che l’arma veniva rinvenuta unitamente a 102 proiettili per pistola dello stesso calibro, anch’essi sottoposti a sequestro penale. Per i fatti su descritti, il C.D. come disposto dal P.M. di turno veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.