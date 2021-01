Coronavirus, Francia: stop viaggi extra UE e chiusi centri commerciali

20:46 – Il Primo Ministro Francese, Jean Castex, ha comunicato che da domani, Domenica 31 Gennaio 2021, per contenere l’aumento di contagi da Coronavirus, saranno vietati tutti i viaggi non essenziali extra UE, sia via aerea che via terra e mare, e i viaggiatori europei dovranno sottoporsi a controlli ancora più rigidi. Tali nuove misure per il contenimento dei contagi di Coronavirus, vengono applicate in quanto, afferma la BBC, “la Francia ha segnalato 820 nuovi decessi Venerdì, portando il totale registrato a livello nazionale a oltre 75.000. Ha registrato il sesto numero più alto di infezioni al mondo.” Le nuove misure di contenimento del Coronavirus tuttavia non segneranno l’economia locale, infatti gli autotrasportatori saranno liberi di portare ed esportare le merci. Verranno applicate su tutto il territorio nazionale anche altre misure di contenimento del Coronavirus più generiche, infatti i centri commerciali non alimentari di superficie superiore a 20.000 mq dovranno restare chiusi, il numero di pattuglie di polizia per le strade è aumentato per verificare il mancato rispetto del coprifuoco notturno che va dalle 18:00 alle 06:00, infine è preferibile incoraggiare, ove possibile, il lavoro da casa, le scuole tuttavia restano aperte. (cit. BBC)