DL Cartelle, Potenti (Lega): Crisi di governo causa rischio focolaio Covid in carcere

“DL Cartelle: le grane di Governo causeranno disastri al sistema carcerario. É infatti in corso un’emergenza dovuta alle attese proroghe dei benefici carcerari già concessi ai detenuti in semilibertà ed ex art. 21 con dl 137/2020. Un libera tutti nei mesi scorsi contestato dalla Lega che costerà oggi un rischio pandemico nelle strutture. Infatti, a causa del ritardo nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto c.d. “cartelle”, l’autorità giudiziaria non potrà concedere in tempo le nuove licenze ai detenuti attualmente al proprio domicilio che dovranno rientrare entro la prossima scadenza al 31 gennaio ai rispettivi istituti, con evidenti ricadute sulla salute del personale penitenziario e degli altri detenuti. Si segnala come questa mattina molti uffici dei Magistrati di Sorveglianza si siano mossi in fretta e furia per concedere i permessi ma, in mancanza di pubblicazione del decreto, nessun magistrato, correttamente, potrà assumersi questa responsabilità. Accadrà che domani, ad uffici giudiziari chiusi per la domenica, numerosi detenuti beneficiari dei predetti benefici in scadenza proprio il 31 gennaio 2021 dovranno rientrare in carcere, anche solo per poche ore, col rischio di causare focolai di Covid19. Non ci saranno spazi idonei per tutti a garantire isolamento, esecuzione dei tamponi ed eventuali 10 giorni di quarantena. Un’ulteriore minaccia ad un sistema carcerario già minato dall’incompetenza del Ministro uscente. Nell’incredibile collezione di fallimenti di Bonafede dovremo annoverare anche questa.” Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato della Lega Salvini Premier e membro Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.