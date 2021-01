Governo. Gelmini (FI): per Conte-Ter potevano telefonarsi

(DIRE) Roma, 30 Gen. – “Una maggioranza litigiosa e inconcludente, che ha portato il Paese sul lastrico e sta mettendo a rischio le risorse del Recovery Fund, ha chiesto di poterci riprovare. Un ‘ritenta sarai più fortunato’ che è francamente poco comprensibile per gli italiani. Anche perchè la domanda sorgerebbe spontanea: ma se dovevano tornare al punto di partenza non potevano telefonarsi prima ed evitare questa irresponsabile perdita di tempo? La verità è che il Paese avrebbe bisogno di una forte discontinuità e di una guida salda e autorevole: chi non ha saputo predisporre un Piano nazionale di ripresa e resilienza attendibile, chi ha fallito nel predisporre il piano vaccini, chi non è riuscito a dare risposte vere alla crisi economica, non avrebbe diritto ad una seconda chance. Neanche spostando qualche casella o aumentando il numero di ministri e sottosegretari, ci sarà la svolta necessaria al Paese. Prima lo capiscono e meglio è”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Com/Uct/ Dire) 18:34 30-01-21