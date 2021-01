Governo. Renzi: scrivere programma, no a riunioni notturne

(DIRE) Roma, 30 Gen. – “Io penso che sia più serio prendere un impegno di fronte agli italiani dicendo cosa si farà invece di fare riunioni notturne per accordi poco chiari, quindi meglio uno strumento di chiarezza come un documento scritto. E’ evidente che piano vaccinale è la priorità assoluta e su questi temi mi piacerebbe poter esplicitare come le nostre idee siano finalizzate a dare crescita non sussidi. Noi siamo per un documento scritto con cronoprogramma su chi fa cosa”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi al termine delle consultazioni a Montecitorio con il Presidente della Camera, Roberto Fico. (Uct/ Dire) 20:23 30-01-21