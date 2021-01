Reggio Calabria. Il Centrodestra in piazza chiede le dimissioni di Falcomatà

Reggio Calabria – Si è tenuta questo pomeriggio, nella centralissima Piazza Italia, la manifestazione dei partiti del Centrodestra reggino. I rappresentanti dei partiti all’opposizione si prefiggevano lo scopo di mantenere alta l’attenzione mediatica relativa alla vicenda dei presunti brogli disvealati alle ultime elezioni amministrative. Davanti ad un buon numero di intervenuti, circa 400 persone presenti nel rispetto delle normative anti-covid, si sono alternati ad arringare la folla i rappresentanti locali delle forze di Centrodestra. Ognuno ha esposto il proprio punto di vista. Non sono ovviamente mancati i commenti e le divagazioni riguardo lo stato di totale degrado in cui versa oggi Reggio Calabria. Prima fra tutte le vicenda dei rifiuti presenti in gran misura ed in stato di abbandono in ogni angolo della città.

