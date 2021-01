Roma. Evade dai domiciliari e si presenta sotto casa della moglie. Arrestato per evasione e atti persecutori

Il 17 Luglio scorso, un cittadino indiano di 43 anni, era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno dei familiari. Successivamente, nell’ ottobre del 2020, la misura era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari con l’obbligo, per lo stesso, di non allontanarsi da casa senza l’autorizzazione del giudice. Alle ore 01.38 di ieri notte gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del commissariato Colombo, lo hanno arrestato nuovamente. Evaso dagli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai poliziotti mentre, sotto casa della moglie, stava citofonando insistentemente. Accompagnato in carcere, dovrà rispondere di evasione e atti persecutori.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Roma/articolo/2361601530ad3832c493632668