Turismo, le misure adottate per fronteggiare l’emergenza economica preoccupano i direttori d’albergo

Si chiede il taglio delle tasse e un incontro urgente alla Regione. I direttori d’albergo calabresi si sono confrontati in videoconferenza nel periodo più buio del turismo mondiale causato dalla pandemia. L’assemblea dei soci è servita per valutare possibili azioni programmatiche per fronteggiare l’emergenza economica che stanno affrontando le imprese turistiche e per l’approvazione del rendiconto consuntivo 2020 e preventivo per il 2021dell’associazione. L’hôtellerie calabrese condivive la petizione di Federalberghi presentata al Governo per salvare le imprese e i lavoratori del turismo e si unisce al grido d’allarme per le misure regionali insufficienti per fronteggiare l’emergenza lanciato dal presidente della sezione.

Turismo di Unindustria Calabria, Demetrio Metallo, nonché vicepresidente di ADA Italia. Durante l’assise si è rimarcata l’urgenza a tutela delle imprese e dei lavoratori del turismo prima che sia troppo tardi, ma si accoglie favorevolmente la sospensione della tassa regionale 2021 per le agenzie di viaggio e le imprese turistiche ricettive, che sarà approvata nel corso della prossima seduta della Giunta regionale, auspicando la sua definitiva abolizione. Ma permane la paura per il futuro e il nuovo anno si è aperto nell’incertezza e nella difficile transizione con una crisi di Governo in atto che certo non aiuta a fronteggiare il difficile momento che vive la principale industria italiana e le misure adottate dal Governo nazionale e dalla Regione Calabria non sono state, purtroppo, sufficienti per fronteggiare l’emergenza che ha colpito l’intera filiera turistica.