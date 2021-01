Disavventura a lieto fine per una famiglia di Brescia grazie ai due giovanissimi figli che si sono subito adoperati per risolvere la situazione . “La loro mamma aveva perso i sensi per un malore, ma questi bambini non si sono persi d’animo e hanno allertato il vicino. La signora è stata portata in Ospedale e, in attesa dell’arrivo del papà, poliziotti della Questura di Brescia si sono presi cura di loro”.

