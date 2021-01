(DIRE) Roma, 31 Gennaio – “Un Governo tecnico? Siamo molto rispettosi delle scelte dei partiti, per noi le caratteristiche che auspichiamo abbia il prossimo governo sono, la serietà, quindi senza personalismi, la competenza e deve fare quelle riforme strutturali che aspettiamo da 30 anni. Confindustria non fa preferenze sui nomi”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi durante la trasmissione ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3. (Uct/ Dire) 15:30 31-01-21