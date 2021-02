Covid. Galli: Non possiamo fare bricolage con il virus

(DIRE) Roma, 1 Feb. – “A Manaus, con un virus messo sotto pressione e una grande quantita’ di infetti ma non abbastanza per garantire l’immunita’ di gregge, e’ esplosa la variante, che non solo e’ piu’ contagiosa ma sembra reinfettare persone anche gia’ colpite dal virus. Non possiamo con questo patogeno fare del bricolage”. Lo ha detto Massimo Galli, direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, nel corso della conferenza online ‘Gestione della pandemia e campagna vaccinale contro il Covid 19′, organizzata da Cgil e Collettiva. “I trial clinici, scrive il Cdc americano che probabilmente sembra ancora un po’ sotto l’effetto dell’ex amministrazione Trump, sostengono che le vaccinazioni su persone che hanno gia’ contratto il virus sembrano funzionare ancora meglio.- ha continuato Galli- Ma questa affermazione contrasta con due elementi: la prima e’ che non ci sono dati che attestino questa affermazione. Non mi risulta esistano e se si’, che siano condivisi. La seconda e’ che a coloro che hanno gia’ sviluppato la malattia non dovrebbe essere somministrato il vaccino. È una questione nota e arcinota, a maggior ragione con una penuria di vaccini come quella che stiamo vivendo”. (Org/Dire) 11:27 01-02-21