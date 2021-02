Covid. UE, 12 mln i vaccinati entro l’Estate

Gallina (Parlamento): dosi sufficienti per il 70% degli europei

(DIRE) Bruxelles, 1 Feb. – “Oltre 12 milioni i cittadini già vaccinati contro il Covid-19 in Ue, non c’è bisogno di invidiare Stati Uniti o Israele”. Così ha esordito in audizione di fronte alla commissione Bilancio del Parlamento europeo la direttrice generale per la Salute della Commissione Europea, l’italiana Sandra Gallina. “La Commissione – ha aggiunto – sta facendo l’indispensabile per garantire la disponibilità di vaccino sufficiente per vaccinare il 70 per cento della popolazione adulta dei paesi UE”. Ha detto ancora Sandra Gallina: “Abbiamo acquistato varie piattaforme al fine di ottenere un vaccino di successo”, chiarendo che “abbiamo acquistato tutte le dosi necessarie, sono fiduciosa: le aziende forniranno i vaccini nei tempi stabiliti”. (Pis/ Dire) 21:42 01-02-21