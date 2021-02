Governo. Brunetta: Ci vuole un esecutivo di unità nazionale

(DIRE) Roma, 1 Feb. – “Un anno fa, al momento dello scoppio della pandemia, le forze politiche avrebbero dovuto sedersi attorno a un tavolo per fare un governo di unita’ nazionale. Ha prevalso pero’ la linea che il governo in carica fosse perfettamente in grado di affrontare la situazione. Cosi’ non e’ stato. Nonostante questo il centrodestra si e’ comportato in modo responsabile votando 140 miliardi di scostamento, nella logica dello stare dalla parte del Paese. Non altrettanto si puo’ dire da parte del governo che in cambio di questa disponibilita’ non ha dato nulla. La Bicamerale, ad esempio, e’ stata proposta l’ultima volta ad agosto, per avere una sponda effettiva per un ruolo effettivo del Parlamento nei confronti del Paese e dell’Europa, ma e’ finita su un binario morto. La Bicamerale sarebbe un ottimo strumento di dialogo, cosi’ come lo sarebbe stato il doppio relatore nelle leggi di Bilancio e nei decreti ristori. Questo perche’ in una situazione simile nessun governo ce la fa da solo, soprattutto se non ha la legittimazione popolare, come e’ accaduto per il Conte I e Conte II”. Cosi’ Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un’intervista al Mattino. “Quando Renzi pone il Mes sanitario come fatto dirimente- aggiunge-, quando cita la riforma della Giustizia o il Recovery: ha piu’ che ragione. Ma Renzi e’ lo stesso che ha voluto questo governo e questa maggioranza, allora avrebbe dovuto lavorare dall’interno, non fare di tutto per buttarlo giu’, salvo non votare il documento sul Mes quando lo proposi, ne’ la sfiducia a Bonafede. Questa e’ una schizofrenia che gli italiani non comprendono. Il governo ha inseguito la crisi, non l’ha anticipata. Si e’ cercato di usare gli ammortizzatori sociali, le moratorie, i ristori, la liquidita’ ma sempre in maniera parziale. Tutti provvedimenti costosissimi ma gestiti tardi e male. Il risultato e’ che la locomotiva e’ ferma: 140 miliardi sono pari a circa cinque finanziarie che potevano essere utilizzati per mettere in sicurezza in Paese”. (Vid/ Dire) 10:36 01-02-21