Governo. Meloni: Elezioni più vicine di quanto non si voglia dire

(DIRE) Roma, 1 Feb. – L’uscita da questa crisi con le elezioni come vorrebbe lei, a quanto la da? “La do piu’ lontana ma comunque piu’ vicina di quanto non la diano gli osservatori. La mia speranza e’ alta. Credo che in realta’ le elezioni siano piu’ vicine di quanto non si voglia dire. Lo stesso presidente Mattarella nei colloqui con noi mi pare che non abbia escluso questa ipotesi”. Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, su Rai Radio1 al Mix delle 5 condotto da Giovanni Minoli. (Anb/ Dire) 18:29 01-02-21